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НОК Украины обсудит бойкот Олимпиады-2024 в случае допуска россиян на соревнования

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Министр молодежи и спорта Украины, президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт заявил, что генассамблея НОК обсудит бойкот Олимпийских игр 2024 года в Париже, если международные спортивные федерации примут решение допустить российских и белорусских спортсменов на соревнования.

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«Если нам не удастся [убедить страны Европы], то тогда нужен бойкот, но это мое личное мнение, — приводит ТАСС слова Гутцайта. — Решение о бойкоте на заседании сегодня не ставилось на голосование, его должна принять генассамблея НОК Украины с участием украинских спортсменов».

25 января МОК предложил допустить до международных соревнований в нейтральном статусе спортсменов, не принимающих активного участия в поддержке специальной военной операции (СВО).

26 января Гутцайт заявил, что НОК Украины не исключает отказа от выступления на Олимпиаде, если не будет продлен запрет на участие россиян и белорусов в международных соревнованиях.

Источник: https://tass.ru/sport/16957659
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