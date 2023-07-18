Бах сообщил, что не ждет проблем от властей Франции по вопросу участия России в Олимпиаде

Президент МОК Томас Бах рассказал, что не ожидает проблем от французских властей в связи с возможным участием россиян в Олимпиаде 2024 года и в соревнованиях во Франции в целом.

«Мы придерживаемся одинаковых подходов, президент Франции подписал декларацию G7 в поддержку нашей позиции по этому вопросу. Многие мероприятия проходили во Франции, где участвовали атлеты с паспортами России и Белоруссии. Не вижу никаких проблем в данный момент», — цитирует Баха РИА «Новости».

13 июля стало известно, что Олимпийский комитет России и НОК Белоруссии, а также НОК Гватемалы не вошли в число 203 национальных олимпийских комитетов, которым МОК направит приглашения на Олимпиаду в Париже.

Олимпийские игры 2024 года пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.

18 июля глава оргкомитета Олимпийских игр в Париже Тони Эстанге назвал сроки, когда будет принято решение о допуске россиян.