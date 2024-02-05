В ВАДА рассказали о шансах Польши провести у себя Олимпийские игры 2036 года

Глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька, который ранее занимал пост министра спорта и туризма страны, считает, что шансы Польши провести у себя летние Олимпийские игры 2036 года малы.

Он отметил, что в Варшаве в настоящее время практически нет подходящих для проведения Игр спортивных объектов.

«Идея интересная. Я за то, чтобы серьезно об этом задуматься. Но я считаю, что шансы в контексте 2036 года не большие. Страны, которые хотят организовать Игры в 2036 году — это страны очень богатые», — заявил Банька в эфире радиостанции RMF FM.

В сентрябре 2023 года президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна хочет принять летнюю Олимпиаду 2036 года.

Ранее глава ВАДА ожидает небольшую группу «нейтральных» атлетов на Олимпиаде в Париже.

Ближайшие летние Олимпийские игры пройдут в 2024 году в Париже с 26 июля по 11 августа. Игры-2028 планируется провести в Лос-Анджелесе, а местом проведения Олимпиады-2032 выбран Брисбен.

Вопрос об участии российских спортсменов в Олимпийских играх в Париже до сих пор не решен.