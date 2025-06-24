Фетисов — о Ковентри на посту президента МОК: «Сомневаюсь, что что-то поменяется»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился с «СЭ» мнением о вступлении Кирсти Ковентри в должность президента Международного олимпийского комитета (МОК).

«Сомневаюсь, что что-то в МОК поменяется. Хотя готов ошибаться. Она хоть раз высказалась о несправедливости по отношению к нашим спортсменам? Она член команды. Ни один из них не высказался. Надеяться на то, что Ковентри придет и что-то поменяется... Тяжело в это верится», — сказал Фетисов «СЭ».

41-летняя Ковентри сменила на этом посту 71-летнего немца Томаса Баха. Он возглавлял МОК с 2013 года. Ковентри победила на выборах в марте 2025 года.