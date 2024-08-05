Вяльбе о кампании США по изоляции российского спорта: «Они не хотят, чтобы мы выходили на международную арену»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в разговоре с «СЭ» прокомментировала заявление пресс-службы СВР о намерении США выступить с серией публикаций против российского спорта.

«Я могу отвечать только за своих спортсменов. Я знаю, что они абсолютно чисты. Охота на ведьм и всякие манипуляции были и будут еще долгие годы. Мне сложно сказать, как нам противодействовать нападкам, с учетом того, что мы и так изолированы. Понятно, что они не хотят, чтобы мы выходили на международную арену. Они всячески будут искать возможности, чтобы изолировать нас. Боятся сильных», — сказала Вяльбе «СЭ».

В Службе внешней разведки (СВР) сообщили, что в США планируют очернить российских спортсменок в фигурном катании, синхронном плавании и художественной гимнастике. Курируют проект бывшие руководители Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков и Тимофей Соболевский.