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Сегодня, 12:30

Родченков снова в деле? Служба внешней разведки сообщила о новом заговоре США против российского спорта

Служба внешней разведки сообщила о заговоре США против российского спорта
Екатерина Зобова
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Григорий Родченков.
Фото «СЭ»
Под ударом художественная гимнастика, синхронное плавание и фигурное катание.

Неожиданные новости поступили в понедельник, 5 августа, от Службы внешней разведки (СВР). Согласно сообщению пресс-службы организации, США готовят новую кампанию по изоляции России в мировом спорте. Американцы планируют серию расследовательских публикаций в СМИ о сокрытии допинга в нашей стране. Причем особое внимание на этот раз будет уделено видам, в которых россияне являются признанными лидерами на протяжении десятилетий.

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Ушаты чудовищной грязи и фантастической лжи

«Наиболее мощный «удар» готовится по «самым русским» дисциплинам — художественной гимнастике, синхронному плаванию и фигурному катанию. На прославленные спортивные школы, выдающихся тренеров и спортсменов планируется вылить ушаты чудовищной грязи и фантастической лжи. По замыслу американцев, очерняющие материалы должны будут убедить болельщиков по всему миру, что мощь и красота рос­сийских «художниц», синхронисток и фигуристов — всего лишь результат применения неких чудодейственных препаратов, обман, иллюзия», — говорится в релизе на сайте СВР.

Для исполнения своего плана в США решили привлечь бывших руководителей Московской антидопинговой лаборатории — Григория Родченкова и Тимофея Соболевского. В Америке уверены, что они сохранили связи с тренерами и врачами, работающими со сборной России, и смогут найти новых «осведомителей», которым будут обещаны щедрое вознаграждение и переезд в одну из стран Европы.

Фото Global Look Press

Не сдерживающий воображение Соболевский объявлен в розыск

«Главная трудность, с которой в настоящий момент сталкиваются организаторы провокации, — фабрикация обвинений в нарушениях в тех видах спорта, где Россия без какого-либо намека на допинг безоговорочно доминировала десятилетиями. Исходя из этого, Родченкову и Соболевскому поставлена задача не сдерживать «собственное воображение», — подчеркнули в СВР.

На сообщение Службы внешней разведки, которая публикует релизы достаточно редко, сразу отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее мнению, для провокации против России сейчас самое подходящее время.

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«Чудовищная организация Олимпийских игр в Париже, скандал за скандалом. Мировое сообщество начинает понимать, что все доводы, которые приводила Россия, — это правда. И про трансгендерность, которая убивает спорт, и про нечистоплотность чиновников Олимпийского комитета во главе с Томасом Бахом, и про использование темы допинга как оружия против неугодных спортсменов», — сказала Захарова «СЭ».

В правоохранительных органах РФ также серьезно отнеслись к информации СВР. Как сообщает «РИА Новости», Соболевский объявлен в розыск в России по уголовной статье по делу о препятствовании осуществлению правосудия.

Григорий Родченков
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