СВР назвала Родченкова и Соболевского кураторами проекта США против спорта России

В сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России считают, что проект США против российского спорта курируют экс-руководители московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков и Тимофей Соболевский, сообщает ТАСС.

«Считается, что они сохранили «устойчивые связи» с тренерами и врачами, принимающими участие в подготовке российских атлетов», — цитирует ТАСС заявление СВР.

В сообщении уточняется, что Родченков и Соболевский, скорее всего, будут фабриковать обвинения в нарушениях в тех видах спорта, где Россия долгое время доминирует.

Речь пойдет о художественной гимнастике, синхронном плавании и фигурном катании.