Тарасова — о кампании США по изоляции российского спорта: «Мы абсолютно чистые на протяжении всех лет участия!»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» прокомментировала заявление пресс-службы СВР о намерении США выступить с серией публикаций против российского спорта.

«Понятно, для чего они это делают, — чтобы нас из зимних Олимпийских игр убрать. У американцев будет больше шансов выиграть. У нас после каждого соревнования есть допинг-контроль, где нас проверяют. Мы абсолютно чистые на протяжении всех лет нашего участия. Раньше такого не было. Я больше 30-40 лет работала со сборной командой России, и ничего подобного не было. У меня всегда были ведущие спортсмены, и всегда их проверяли. Родченкова обсуждать в этой ситуации не хочу. Он мне никто, и звать его никак», — сказала Тарасова «СЭ».

В Службе внешней разведки (СВР) сообщили, что в США планируют очернить российских спортсменок в фигурном катании, синхронном плавании и художественной гимнастике. Курируют проект бывшие руководители Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков и Тимофей Соболевский.

Александр Абустин