В СВР рассказали о планах США очернить российских фигуристок, синхронисток и гимнасток

Пресс-служба Службы внешней разведки (СВР) России сообщила, что в США планируют очернить российских спортсменок в фигурном катании, синхронном плавании и художественной гимнастике.

Сообщается, что эти виды спорта находятся под ударом, поскольку считаются «самыми русскими». Цель публикации компрометирующих материалов — убедить фанатов по всему миру, что успехи России в этих видах спорта — результат применения запрещенных препаратов.

«На прославленные спортивные школы, выдающихся тренеров и спортсменов планируется вылить ушаты чудовищной грязи и фантастической лжи», — приводит заявление СВР РИА «Новости».

5 августа СВР сообщила о кампании США по изоляции России в мировом спорте.