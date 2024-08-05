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Сегодня, 10:29

В СВР рассказали о планах США очернить российских фигуристок, синхронисток и гимнасток

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российские синхронистки.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Пресс-служба Службы внешней разведки (СВР) России сообщила, что в США планируют очернить российских спортсменок в фигурном катании, синхронном плавании и художественной гимнастике.

Сообщается, что эти виды спорта находятся под ударом, поскольку считаются «самыми русскими». Цель публикации компрометирующих материалов — убедить фанатов по всему миру, что успехи России в этих видах спорта — результат применения запрещенных препаратов.

«На прославленные спортивные школы, выдающихся тренеров и спортсменов планируется вылить ушаты чудовищной грязи и фантастической лжи», — приводит заявление СВР РИА «Новости».

5 августа СВР сообщила о кампании США по изоляции России в мировом спорте.

Источник: РИА «Новости»
Фигурное катание
Синхронное плавание
Художественная гимнастика
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