Кириленко ответил Губерниеву: «А кто тогда спортивная держава?»

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко отреагировал на заявление Дмитрия Губерниева, который назвал Россию неспортивной страной.

«A кто тогда спортивная держава? Мне интересны критерии. Какие? Где статистика: сколько людей во Франции интересуются спортом? Будет такая же картинка. Люди в принципе не настолько интересуются спортом, как мы думаем. Здесь нужен критерий, который объективный, а его нет. Считаю, у нас спортивная страна. У нас достаточно много людей, занимающихся спортом. Возможно, не на высоком уровне. Одни бегают, другие — на лыжах. У нас много молодежи, которая на улице играет в хоккей, футбол, баскетбол. У Дмитрия свое мнение, никто не запрещает. Я не согласен с этим утверждением. Россия — очень спортивная держава!» — сказал Кириленко «СЭ» на турнире MEDIA GOLF.

Ранее Губерниев рассказал «СЭ», что доволен тем, как прошла церемония открытия Олимпиады в Париже.