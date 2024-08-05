СВР сообщила о кампании США по изоляции России в мировом спорте

США может запустить очередной этап кампании по «изоляции» России в мировом спорте с серией публикаций о якобы выявленных допинговых злоупотреблениях, сообщила пресс-служба Службы внешней разведки (СВР).

«На сей раз готовится серия «громких расследовательских публикаций» о якобы выявленных допинговых злоупотреблениях в российском спорте высших достижений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь пойдет о художественной гимнастике, синхронном плавании и фигурном катании.

Курируют проект бывшие руководители Московской антидопинговой лаборатории — перебежчики Григорий Родченков и Тимофей Соболевский.