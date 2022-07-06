Винер сообщила, что развелась с Усмановым в ЗАГС
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова развелась с бизнесменом Алишером Усмановым в ЗАГС.
«Развелись через ЗАГС, а не через суд. Поэтому иск был отозван», — приводит слова Винер ТАСС.
19 мая 2022 года сообщалось, что Усманов подал заявление на развод с Винер. 6 июля стало известно, что бизнесмен отозвал исковое заявление о расторжении брака. О причинах подачи искового заявления и его отзыве неизвестно.
Усманов и Винер состояли в браке с 1992 года.
Источник: https://tass.ru/obschestvo/15142231
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