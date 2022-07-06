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Сегодня, 15:33

Винер сообщила, что развелась с Усмановым в ЗАГС

Анна Горшкова
Корреспондент
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова развелась с бизнесменом Алишером Усмановым в ЗАГС.

«Развелись через ЗАГС, а не через суд. Поэтому иск был отозван», — приводит слова Винер ТАСС.

19 мая 2022 года сообщалось, что Усманов подал заявление на развод с Винер. 6 июля стало известно, что бизнесмен отозвал исковое заявление о расторжении брака. О причинах подачи искового заявления и его отзыве неизвестно.

Усманов и Винер состояли в браке с 1992 года.

Источник: https://tass.ru/obschestvo/15142231
Алишер Усманов
Ирина Винер-Усманова
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