У Битцевского леса появится спортивный кластер

Около популярного у жителей района Чертаново Северное детского парка в Сумском проезде началось устройство спортивного кластера. Работы проводят в рамках мероприятий по сохранению и восстановлению природно-исторического парка «Битцевский лес».

«Битца» — это не только особо охраняемая природная территория, но и один из самых больших лесопарков Москвы, занимающий территорию более 20 кв. км. Среди любителей здорового образа жизни Битцевский лес наиболее известен по конно-спортивному комплексу, в котором в 1980 году проходили соревнования в рамках Олимпийских игр.

Теперь здесь появится спортивный кластер. Сейчас ведется устройство скейт-парка площадью 2400 кв. м, где уже формируют фигуры, и памп-трека, для которого подготовили основание и дренажную систему, а также почти наполовину сделали траекторию трассы.

— Жители направляли в префектуру просьбы об организации активного спортивного кластера, — говорит заместитель руководителя департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников. — В районе не было подходящего для этого места, а в парке такие работы проводить нельзя. Поэтому спортивный кластер будет обустроен на месте снесенных гаражей, которые располагались по обе стороны от детского парка.

По словам Сергея Мельникова, памп-трек и скейт-парк в Сумском проезде сформируют функциональное ядро для современных видов спорта. Геометрия трассы памп-трека учитывает пожелания профессионального сообщества спортсменов для максимально комфортного времяпрепровождения на площадке. Ее общая длина составит 260 м. А конфигурация скейт-парка разработана в соответствии с международными требованиями к созданию тренировочных площадок дисциплины скейтбординг-стрит.

— Где вы ни поставьте памп-трек, там обязательно сформируется группа людей, которым он нужен, — уверен серебряный призер чемпионата России по байкер-кроссу, организатор памп-трека в Строгино Андрей Экономов. — Это как с турником: поставили его, и там собираются турникмены. Благодаря тому, что это не страшно, можно начинать с любого уровня катания и любого возраста (катаются даже маленькие дети на беговелах, и в этом большой плюс). А если памп-трек хороший, то будут и из других городов на него приезжать.

В спортивный кластер в Чертаново Северном войдут универсальная площадка для игры в баскетбол и волейбол, пункт проката спортивного инвентаря, площадка для стритбола и туалет. Зоны для разных видов спорта отгородят друг от друга кустарниками, цветниками и деревьями. Часть территории займет плоскостная парковка почти на 100 машино-мест, в том числе для маломобильных граждан. Для нее уже подготовили основание.

С другой стороны детского парка готовят основание для площадки с тренажерами. Здесь также появятся прогулочные дорожки, в скором времени приступят к созданию площадки для выгула и дрессировки собак. Уже готова еще одна плоскостная парковка почти на 60 машино-мест, осталось только нанести разметку.

— Также планируем привести в порядок детский парк в Сумском проезде, — добавляет Мельников. — Учитывая популярность этого места, решено было сохранить существующий сценарий его использования. В планах обновить две существующие детские площадки. Они будут рассчитаны на разный возраст детей, для каждой группы предложим наиболее интересные и популярные игровые элементы. Кроме того, существующую площадку для игры в пинг-понг превратим в многофункциональный комплекс для воркаута, а еще обустроим место для шахмат. За парком обновим зону для пикников: для розжига костров установим стационарные мангалы, а для удобства — столы и скамейки.

Рекреационная зона отдыха на окраине Битцевского леса на месте гаражей станет защитным буфером для центральной части парка: весь ежедневный активный досуг жителей района будет проходить вне границ особо охраняемой природной территории.