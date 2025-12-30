В возрасте 87 лет умер иллюзионист Эмиль Кио

Народный артист России и иллюзионист Эмиль Кио умер на 88-м году жизни, сообщает дрессировщик Эдгард Запашный.

«Выражаю слова поддержки родным, близким и поклонникам великолепного иллюзиониста!» — написал Запашный в своем Telegram-канале.

Он начинал деятельность в 1961 году в качестве ассистента своего отца Эмиля Теодоровича Ренарда-Кио, который тоже выступал под псевдонимом Эмиль Кио.

Позднее он стал артистом «Союзгосцирка» и основал собственное представление. На его счету более 14 тысяч выступлений, в том числе во Франции, Японии, Мексике и США.