Новогодняя ночь на Первом: участники, ведущие, время начала

Традиционный музыкальный концерт «Новогодняя ночь на Первом» начнется в 21.10 по московскому времени и прервется на обращение президента в 23.55, после чего будет продолжение.

Ведущими телепередачи станут: Яна Чурикова, Максим Аверин, Юлианна Караулова, Екатерина Березовская, Валдис Пельш, Юлия Барановская, Николай Цискаридзе, Константин Панюшкин.

Как правило, имена известных артистов, которые исполнят свои хиты для россиян, держатся в секрете до эфира. Известно, что впервые в «Новогодней ночи на Первом» примут участие звезды кино — Александр Петров и Виктория Исакова. Артисты споют песню из мультфильма «Буратино».