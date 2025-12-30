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Новогодняя ночь на Первом: участники, ведущие, время начала

Традиционный концерт «Новогодняя ночь на Первом» покажут 31 декабря
Дмитрий Сомов
Константин Панюшкин, Екатерина Березовская, Максим Аверин, Юлианна Караулова, Яна Чурикова, Николай Цискаридзе, Юлия Барановская, Валдис Пельш.
Фото Первый канал

Традиционный музыкальный концерт «Новогодняя ночь на Первом» начнется в 21.10 по московскому времени и прервется на обращение президента в 23.55, после чего будет продолжение.

Ведущими телепередачи станут: Яна Чурикова, Максим Аверин, Юлианна Караулова, Екатерина Березовская, Валдис Пельш, Юлия Барановская, Николай Цискаридзе, Константин Панюшкин.

Как правило, имена известных артистов, которые исполнят свои хиты для россиян, держатся в секрете до эфира. Известно, что впервые в «Новогодней ночи на Первом» примут участие звезды кино — Александр Петров и Виктория Исакова. Артисты споют песню из мультфильма «Буратино».

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