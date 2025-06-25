В Курске построят беговой центр при содействии банка ПСБ

В Курске состоялась рабочая встреча председателя ПСБ и главы Всероссийской федерации легкой атлетики Петра Фрадкова с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном, по итогам которой было подписано соглашение о строительстве в регионе бегового центра легкой атлетики с беговой трассой и открытой площадкой для занятий на особо охраняемой природной территории. Быстровозводимый многофункциональный объект круглогодичной эксплуатации с раздевалками и душевыми, камерой хранения, вендинговой зоной, залом для стрейчинга, лекторием и многим другим будет располагаться в парке «Боева дача».

Борис Ярышевский, Петр Фрадков и Александр Хинштейн. Фото Пресс-служба ПСБ

В церемонии подписания документа приняли участие Петр Фрадков, Александр Хинштейн и исполнительный директор ВФЛА Борис Ярышевский.

«Возведение беговых центров в разных городах нашей страны — большой, знаковый проект ПСБ и ВФЛА. Два города вы уже знаете — Ярославль и Курск, на очереди и другие, — сказал Фрадков. — Спортивная инфраструктура будет оснащена современным оборудованием и ответит самым высоким требованиям комфорта и безопасности. Приобщение людей к легкой атлетике, развитие массового спорта являются для нас важнейшими задачами».

Центр в Курске стал уже вторым объектом масштабного проекта ПСБ и ВФЛА по созданию беговых центров с целью объединения беговых сообществ по всей стране и популяризации спорта, физической культуры и здорового образа жизни. В реализации проекта примут участие региональные власти, частные инвесторы и непосредственно ПСБ. Проект позволит расширить социальную инфраструктуру Курской области в сфере спорта и будет содействовать развитию легкой атлетики и массового спорта на территории города.

«Строительство современного бегового центра в парке «Боева дача» — это важный шаг в развитии Курской области. Для нас крайне значимо сотрудничество с ПСБ и Всероссийской федерацией легкой атлетики в рамках этого федерального проекта. Новый центр сделает занятия спортом доступнее и комфортнее для всех жителей Курска и области, независимо от возраста и уровня подготовки, — считает Александр Хинштейн. — Это не просто спортивный объект — это вклад в здоровье нации, создание современной инфраструктуры для массового спорта и привлечение людей в уникальную природную зону нашего парка».