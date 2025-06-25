В Таганроге загорелась кровля здания на стадионе «Форте Арена»
В Таганроге в результате падения БПЛА произошло возгорание кровли здания на стадионе «Форте Арена», сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
Площадь возгорания составила 30 квадратных метров, а также была разрушена стена.
На стадионе «Форте Арена» свои матчи проводила команда «Форте», выступавшая во второй лиге. В середине июня клуб закрылся из-за проблем у главного инвестора с банком, который попал под санкции.
Источник: Telegram-канал
