В Таганроге загорелась кровля здания на стадионе «Форте Арена»

В Таганроге в результате падения БПЛА произошло возгорание кровли здания на стадионе «Форте Арена», сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Площадь возгорания составила 30 квадратных метров, а также была разрушена стена.

На стадионе «Форте Арена» свои матчи проводила команда «Форте», выступавшая во второй лиге. В середине июня клуб закрылся из-за проблем у главного инвестора с банком, который попал под санкции.