25 июня, 00:49

В Таганроге загорелась кровля здания на стадионе «Форте Арена»

Евгений Козинов
Корреспондент

В Таганроге в результате падения БПЛА произошло возгорание кровли здания на стадионе «Форте Арена», сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Площадь возгорания составила 30 квадратных метров, а также была разрушена стена.

На стадионе «Форте Арена» свои матчи проводила команда «Форте», выступавшая во второй лиге. В середине июня клуб закрылся из-за проблем у главного инвестора с банком, который попал под санкции.

Как вести себя при атаке БПЛА: подробная памятка..Как вести себя при атаке БПЛА: подробная памятка

Источник: Telegram-канал
Капризов подписал рекордный контракт
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
