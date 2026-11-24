Петербуржец в суде обвинил Гуменника в «отсутствии человечности» и «проповеди убийств»

В Невском районном суде Санкт-Петербурга продолжается рассмотрение дела, по которому ответчиками проходят фигурист Петр Гуменник и академия фигурного катания Тамары Москвиной.

Житель Санкт-Петербурга Борис Шестопалов подал иск, поскольку посчитал, что программа фигуриста «Парфюмер» популяризирует образ убийцы XVIII века и продвигает культуру преступного мира.

В ходе заседания Шестопалов помимо прочего обвинил Гуменника в «отсутствии человечности», а также заявил, что сын священника проповедует убийство детей. Он требовал компенсации морального вреда в размере 1 рубля и утверждал, что Гуменник создал положительный образ своего героя. Все это якобы затронуло человеческое достоинство Шестопалова.

Одну из речей Шестопалова судья прервала словами «вы путаете теплое с мягким».

Как ожидается, вердикт по делу будет вынесен сегодня.