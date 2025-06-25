Статьи
25 июня, 12:27

Основателя «Анжи» Магомедова задержали по делу о хищении

Алина Савинова

Государственный секретарь Республики Дагестан и основатель «Анжи» Магомед-Султан Магомедов задержан по уголовному делу о хищении, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры региона.

В среду прошли обыски по нескольким адресам, связанным с Магомедовым. В частности, обыскам подвергся дом 69-летнего государственного и общественного деятеля и его кабинет в здании администрации главы и правительства Дагестана.

По информации Telegram-каналов, следственные мероприятия связаны с уголовным делом о незаконной приватизации «Дагнефтебазы», которую Магомедов возглавлял около 20 лет.

«Анжи» был основан Магомедовым в 1991 году. Госсекретарем Республики Дагестан он работает с 2021 года.

Источник: ТАСС
  • Zwolle

    Кучно пошли.

    25.06.2025

  • spartsmen

    Консерватория, аспирантура, мошенничество, афера, суд, Сибирь. Консерватория, частные уроки, еще одни частные уроки, зубные протезы, золото, мебель, суд, Сибирь. Консерватория, концертмейстерство, торговый техникум, зав. производством, икра, крабы, валюта, золото, суд, Сибирь. Может, что-то в консерватории подправить? ©? --- консерваторию можно заменить футболом в свете последних событий ...

    25.06.2025

    • В Курске построят беговой центр при содействии банка ПСБ

    В «Анжи» сообщили, что арест Магомедова не связан с клубом

