Основателя «Анжи» Магомедова задержали по делу о хищении

Государственный секретарь Республики Дагестан и основатель «Анжи» Магомед-Султан Магомедов задержан по уголовному делу о хищении, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры региона.

В среду прошли обыски по нескольким адресам, связанным с Магомедовым. В частности, обыскам подвергся дом 69-летнего государственного и общественного деятеля и его кабинет в здании администрации главы и правительства Дагестана.

По информации Telegram-каналов, следственные мероприятия связаны с уголовным делом о незаконной приватизации «Дагнефтебазы», которую Магомедов возглавлял около 20 лет.

«Анжи» был основан Магомедовым в 1991 году. Госсекретарем Республики Дагестан он работает с 2021 года.