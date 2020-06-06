Серена Уильямс поддержала мужа, который вышел из совета директоров Reddit

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс поддержала супруга, Алексиса Оганяна, который принял решение покинуть совет директоров компании Reddit и отдать свое место темнокожему специалисту. Оганян — один из соучредителей этой компании.

— Очень важно иметь разнообразные взгляды в любых советах директоров, — написала Уильямс в Twitter. — Я так горжусь тобой, Алексис! И знаю, что Олимпия тоже будет гордиться.

Оганян объяснил свое решение желанием не оставаться в стороне от протестов против действий полицейских в отношении афроамериканцев.