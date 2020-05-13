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Глава совета директоров «Динамо» Соловьев госпитализирован с коронавирусом

21:15
Юрий Соловьев. Фото ФК «Динамо»
Юрий Соловьев. Фото ФК «Динамо»
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Глава совета директоров «Динамо» и первый зампредправления ВТБ Юрий Соловьев госпитализирован с коронавирусом, сообщает Financial One.

Информация о состоянии 50-летнего Соловьева не уточняется.

В 2004 году ВТБ взял под контроль «Динамо». Соловьев является председателем совета директоров бело-голубых.

В текущем сезоне москвичи занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ с 30 очками после 22 туров.

Дополнительная информация:

https://fomag.ru/news-streem/pervyy_zampredpravleniya_vtb_yuriy_solovev_gospitalizirovan_s_koronavirusom_vtb/

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса




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