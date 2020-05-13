Глава совета директоров «Динамо» Соловьев госпитализирован с коронавирусом

Глава совета директоров «Динамо» и первый зампредправления ВТБ Юрий Соловьев госпитализирован с коронавирусом, сообщает Financial One.

Информация о состоянии 50-летнего Соловьева не уточняется.

В 2004 году ВТБ взял под контроль «Динамо». Соловьев является председателем совета директоров бело-голубых.

В текущем сезоне москвичи занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ с 30 очками после 22 туров.