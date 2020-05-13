Глава совета директоров «Динамо» Соловьев госпитализирован с коронавирусом
21:15
Глава совета директоров «Динамо» и первый зампредправления ВТБ Юрий Соловьев госпитализирован с коронавирусом, сообщает Financial One.
Информация о состоянии 50-летнего Соловьева не уточняется.
В 2004 году ВТБ взял под контроль «Динамо». Соловьев является председателем совета директоров бело-голубых.
В текущем сезоне москвичи занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ с 30 очками после 22 туров.
Дополнительная информация:
https://fomag.ru/news-streem/pervyy_zampredpravleniya_vtb_yuriy_solovev_gospitalizirovan_s_koronavirusom_vtb/
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