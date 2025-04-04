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Олимпиада

4 апреля, 17:30

Плющенко — о переговорах Путина и Трампа: «Все надеемся, что наш президент вырулит всю ситуацию и мы вернемся на международную арену»

Дарик Агаларов
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Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко заявил «СЭ», что российские спортсмены навяжут конкуренцию после возвращения на международную арену.

— После переговоров Президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа у вас появилась надежда на скорейшее возвращение российских спортсменов?

— Мы все надеемся, что наш президент вырулит эту всю ситуацию и мы вернемся на международную арену, где снова докажем, что мы сильные. И я вас уверяю: нашим конкурентам будет очень сложно против нас во всех видах спорта. Повторюсь, во всех видах спорта!

Александр Овечкин и&nbsp;Евгений Плющенко с&nbsp;сыном Александром.«Овечкин заезжал ко мне, я его настроил — это сейчас прет». Плющенко — о главном хоккейном рекорде

18 марта пресс-служба Кремля сообщила, что президент США Дональд Трамп поддержал идею Президента РФ Владимира Путина об организации хоккейных матчей в США и России между игроками двух лиг.

Евгений Плющенко
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