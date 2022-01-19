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Сегодня, 20:25

Милонов о словах Бони: «Это попытка напомнить о своем существовании»

Виталий Милонов ответил Виктории Боне на критику в свой адрес
Мария Куцубеева
Корреспондент
Виктория Боня.
Фото Instagram

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов в разговоре с «СЭ» ответил Виктории Боне на критику в свой адрес.

«Иногда мы слышим какие-то звуки, но не всегда их надо идентифицировать, пытаться узнать, откуда они происходят. Лучше на такие звуки не обращать внимания. Вот на высказывания Виктории Бони можно спокойно не реагировать, потому что они не наполнены каким-либо смыслом. Это все является попыткой напомнить о своем существовании не только физически, но и вербальными колебаниями», — сказал Милонов «СЭ».

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Ранее в разговоре с «СЭ» Виктория Боня раскритиковала Дмитрия Губерниева, Виталия Милонова и Владимира Соловьева: «Эти люди совсем давно обесценили всех девушек, скатали их с асфальтом и готовы предлагать их всем, как морковку. Нужно поднимать вопрос о том, почему русские мужчины позволяют себе хейтить и почти плевать в лицо женщинам».

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