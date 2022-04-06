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Губерниев — о телеканале «Реальный Губер»: «Я привыкаю к тому, что люди часто пиарятся за мой счет»

Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о создании телеканала «Реальный Губер»
Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Дмитрий Губерниев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Спортивный тележурналист Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что вместо ушедшего из России Eurosport начнется вещание телеканала «Реальный Губер».

Ранее об этом сообщил Telegram-канал «Телеоракул».

«Это большой комплимент в мой адрес. Я единственный в стране телеведущий, который работает на трех каналах. Канал «Реальный Губер» я точно не потяну. Может быть, кто-то решил воспользоваться популярностью моего Telegram-канала. Я узнал буквально пять минут назад об этой новости. Я привыкаю к тому, что люди часто пиарятся за мой счет. Не удивлюсь, если канал так назовут», — сказал Губерниев «СЭ».

Дмитрий Губерниев
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