Финансовые счета Федерации гребного спорта России (ФГСР) остаются заблокированными из-за долгов уже на протяжении полугода, сообщает ТАСС со ссылкой на президента ФГСР Алексея Свирина. Счета были заблокированы в октябре 2018 года в связи с длительной задолженностью перед коммерческой организацией, осуществлявшей поставку лодок для сборной России в прошлом олимпийском цикле.

Долг федерации перед поставщиком лодок составлял на тот период около 9 миллионов рублей.

- Проблема разблокирования счетов пока не решена. Мы частично пытаемся ее решить, определенными долями долг закрываем, но проблема пока остается, - сказал Свирин.