Россия в пятый раз примет «Кубок Содружества» по сумо, где выступят более 200 борцов из 25 стран

Президент Федерации сумо России Роман Илиев сообщил ТАСС, что Россия примет пятый международный открытый турнир по сумо «Кубок Содружества».

Заявки на участие подали более 200 сумоистов из 25 стран — в том числе из России, Армении, Белоруссии, Грузии, Киргизии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Индии, Шри-Ланки и Египта.

Соревнования состоятся 2-7 декабря в спортивном центре Международного санно-бобслейного комплекса «Парамоново» в Подмосковье — впервые турнир проходит не в Москве. Разыгрывать медали будут мужчины и женщины, а также юноши и девушки до 19 лет.

«Международный Кубок Содружества высоко котируется в мире сумо, и мы с коллегами стремимся высоко держать планку проведения турнира, с каждым годом поднимая ее на новый организационный уровень. Мы хотим показать всему миру, что Россия — великая спортивная держава, где живут самые сильные сумоисты планеты и где проходят самые яркие, захватывающие и запоминающиеся соревнования по сумо, древнейшему единоборству», — сказал Илиев.

«Кубок Содружества» проводится с 2022 года: дебютный розыгрыш прошел в Чехове, затем турнир трижды принимала Москва. Традиционным фаворитом являются сумоисты сборной России — многократные победители чемпионатов мира и Европы в общекомандном зачете. В 2024 году они завоевали на домашнем турнире 58 наград, из которых 15 — золотые; второе место тогда заняла сборная Ирана, третье — Киргизии.

Организаторами турнира выступают Министерство спорта России, Центр спортивной подготовки сборных команд России и Федерация сумо России.