Умар Нурмагомедов против Мераба Двалишвили: во сколько начнется бой UFC 311

Мераб Двалишвили из Грузии и россиянин Умар Нурмагомедов встретятся на турнире UFC 311 в ночь на воскресенье, 19 января.

Основной кард турнира UFC 311 стартует в 6.00 по московскому времени. Двалишвили и Нурмагомедов сойдутся в соглавном событии, время начала — ориентировочно после 7.15 мск.

На кону поединка будет стоять титул чемпиона UFC легчайшем весе. Действующим обладателем чемпионского пояса является Мераб.

28-летний Нурмагомедов в профессиональной карьере провел 18 боев (все завершились победами). Предыдущий бой у Умара был в августе 2024 года на UFC on ABC 7, тогда дагестанец победил американца Кори Сэндхагена.

33-летний Двалишвили провел в ММА 22 поединка, в них одержал 18 побед и потерпел четыре поражения. Предыдущий бой Мераб был 15 сентября этого года на UFC 306, тогда боец по прозвищу Машина победил американца Шона О'Мэлли и впервые стал чемпионом лиги.