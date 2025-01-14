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Умар Нурмагомедов против Мераба Двалишвили: во сколько начнется бой UFC 311

Умар Нурмагомедов и Мераб Двалишвили сразятся за чемпионский пояс UFC
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Умар Нурмагомедов vs Мераб Двалишвили.
Фото Global Look Press, Getty Images

Мераб Двалишвили из Грузии и россиянин Умар Нурмагомедов встретятся на турнире UFC 311 в ночь на воскресенье, 19 января.

Основной кард турнира UFC 311 стартует в 6.00 по московскому времени. Двалишвили и Нурмагомедов сойдутся в соглавном событии, время начала — ориентировочно после 7.15 мск.

На кону поединка будет стоять титул чемпиона UFC легчайшем весе. Действующим обладателем чемпионского пояса является Мераб.

28-летний Нурмагомедов в профессиональной карьере провел 18 боев (все завершились победами). Предыдущий бой у Умара был в августе 2024 года на UFC on ABC 7, тогда дагестанец победил американца Кори Сэндхагена.

33-летний Двалишвили провел в ММА 22 поединка, в них одержал 18 побед и потерпел четыре поражения. Предыдущий бой Мераб был 15 сентября этого года на UFC 306, тогда боец по прозвищу Машина победил американца Шона О'Мэлли и впервые стал чемпионом лиги.

Умар Нурмагомедов, Ислам Махачев, Арман Царукян, Мераб Двалишвили. Махачев против Царукяна, Умар против Двалишвили: основная информация о UFC 311 (кард боев, кто фаворит, где смотреть)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 311. Последние новости и результаты боев Ислам Махачев vs Арман Царукян, Умар Нурмагомедов vs Мераб Двалишвили и других можно изучать в ленте раздела UFC и матч-центре ММА.

UFC 311
Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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Материалы сюжета: Ислам Махачев vs Арман Царукян и Умар Нурмагомедов vs Мераб Двалишвили: два титульных боя UFC 311
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