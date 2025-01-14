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Ислам Махачев против Армана Царукяна: во сколько начнется бой UFC 311

Ислам Махачев и Арман Царукян подерутся на турнире UFC 311 18 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Ислам Махачев и Арман Царукян.
Фото Global Look Press

Российский чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев проведет поединок с армяно-российским претендентом Арманом Царукяном на турнире UFC 311 в ночь с субботы на воскресенье, с 18 на 19 января. Вечер ММА примет спортивный комплекс «Intuit Dome» в Инглвуде (Лос-Анджелес, штат Калифорния, США). Бой станет главным событием вечера и начнется ориентировочно в 8.00 по московскому времени.

Умар Нурмагомедов, Ислам Махачев, Арман Царукян, Мераб Двалишвили. Махачев против Царукяна, Умар против Двалишвили: основная информация о UFC 311 (кард боев, кто фаворит, где смотреть)

33-летний Махачев в профессиональных ММА одержал 26 побед и потерпел 1 поражение. Предыдущее появление Ислама в клетке было на турнире UFC 302 1 июня 2024 года в Ньюарке. Россиянин выступал против американца Дастина Порье и победил его сдачей после д'Арса на исходе третьей минуты пятого раунда.

У 28-летнего Царукяна 22 победы и 3 поражения на профессиональном уровне. Предыдущим соперником Армана был бразилец Чарльз Оливейра на турнире UFC 300 13 апреля 2024, которого Ахалкалаец выиграл раздельным решением судей.

Этот бой станет для спортсменов реваншем. Первый поединок Махачев и Царукян провели 20 апреля 2019 года в рамках UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге. Победу тогда одержал Ислам единогласным решением судей.

Умар Нурмагомедов, Ислам Махачев, Арман Царукян, Мераб Двалишвили. Махачев против Царукяна, Умар против Двалишвили: основная информация о UFC 311 (кард боев, кто фаворит, где смотреть)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 311. Ключевые события и результат боя Махачев — Царукян и других поединков вечера ММА можно отслеживать также в матч-центре сайта «СЭ» и ленте новостей UFC.

Транслировать главный кард UFC 311 в прямом эфире будут телеканал и сайт «Матч ТВ». Турнир в полном объеме покажут телеканал «Матч! Боец» и официальное приложение UFC Fight Pass. В ретрансляции эфира федерального канала основные бои вечера можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт».

UFC 311
Арман Царукян
Ислам Махачев
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