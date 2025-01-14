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Сегодня, 06:00

UFC 311 пройдет в ночь с 18 на 19 января

Два титульных поединка состоятся на турнире UFC 311
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Фото Getty Images

Турнир по смешанным единоборствам UFC 311 пройдет в ночь с субботы, 18 января, на воскресенье, 19 января. Планируется, что мероприятие состоится на арене «Интуит Дом» в Инглвуде (Лос-Анджелес, Калифорния, США), но за неделю был не исключен перенос в Лас-Вегас из-за пожаров в Калифорнии.

Турнир начнется в 2.00 по московскому времени, основной кард — в 6.00. Предлагаем ознакомиться с афишей.

Основной кард UFC 311

  • Ислам Махачев — Арман Царукян (титульный бой)
  • Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов (титульный бой)
  • Иржи Прохазка — Джамал Хилл
  • Бенэил Дариуш — Ренато Мойкано
  • Кевин Холлэнд — Ренде де Риддер

Предварительный кард UFC 311

  • Пэйтон Тэлботт — Раони Барселос
  • Жаилтон Алмейда — Сергей Спивак
  • Закари Рис — Седрик Думас

Ранние прелимы UFC 311

  • Грант Доусон — Диего Феррейра
  • Кэрол Роса — Айлин Перез
  • Ринья Накамура — Муин Гафуров
  • Рикки Турсиос — Бенардо Сопай
  • Тагир Уланбеков — Клэйтон Карпентер
Умар Нурмагомедов, Ислам Махачев, Арман Царукян, Мераб Двалишвили. Махачев против Царукяна, Умар против Двалишвили: основная информация о UFC 311 (кард боев, кто фаворит, где смотреть)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 311. Последние новости и результаты боев Ислам Махачев vs Арман Царукян, Умар Нурмагомедов vs Мераб Двалишвили и других можно изучать в ленте раздела UFC и матч-центре ММА.

UFC 311
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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