UFC 311 пройдет в ночь с 18 на 19 января
Два титульных поединка состоятся на турнире UFC 311
Турнир по смешанным единоборствам UFC 311 пройдет в ночь с субботы, 18 января, на воскресенье, 19 января. Планируется, что мероприятие состоится на арене «Интуит Дом» в Инглвуде (Лос-Анджелес, Калифорния, США), но за неделю был не исключен перенос в Лас-Вегас из-за пожаров в Калифорнии.
Турнир начнется в 2.00 по московскому времени, основной кард — в 6.00. Предлагаем ознакомиться с афишей.
Основной кард UFC 311
- Ислам Махачев — Арман Царукян (титульный бой)
- Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов (титульный бой)
- Иржи Прохазка — Джамал Хилл
- Бенэил Дариуш — Ренато Мойкано
- Кевин Холлэнд — Ренде де Риддер
Предварительный кард UFC 311
- Пэйтон Тэлботт — Раони Барселос
- Жаилтон Алмейда — Сергей Спивак
- Закари Рис — Седрик Думас
Ранние прелимы UFC 311
- Грант Доусон — Диего Феррейра
- Кэрол Роса — Айлин Перез
- Ринья Накамура — Муин Гафуров
- Рикки Турсиос — Бенардо Сопай
- Тагир Уланбеков — Клэйтон Карпентер
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 311. Последние новости и результаты боев Ислам Махачев vs Арман Царукян, Умар Нурмагомедов vs Мераб Двалишвили и других можно изучать в ленте раздела UFC и матч-центре ММА.
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