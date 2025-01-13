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13 января, 23:00

Иржи Прохазка против Джамала Хилла: во сколько начнется бой UFC 311

Иржи Прохазка проведет поединок против Джамала Хилла на UFC 311 19 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Иржи Прохазка.
Фото Getty Images

Чешский боец Иржи Прохазка проведет поединок в полутяжелом весе против американца Джамала Хилла на UFC 311 в ночь с 18 на 19 января. Начала боя — после 6.00 по московскому времени. Вечер ММА состоится на спортивной арене Intuit Dome в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США).

Рекорд 32-летнего Прохазки в ММА — 36-30-5-1. Последний раз чех выходил в октагон на UFC 303. Тогда Иржи проиграл Алексу Перейре техническим нокаутом.

Профессиональный рекорд 33-летнего Хилла — 15-12-2. В предыдущем поединке на UFC 300 тоже проиграл Алексу Перейре нокаутом.

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