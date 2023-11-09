Сехудо назвал ключ к победе Прохазки над Перейрой

Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо (16-3) уверен, что экс-чемпиону в полутяжелом весе Иржи Прохазке (29-3) следует подключить борьбу, чтобы победить экс-чемпиона в среднем весе Алекса Перейру (8-2).

«Слабое место Алекса Перейры – это защита от тейкдаунов. UFC проделали хорошую работу по подбору для него подходящих соперников. Но его защита от тейкдаунов очень сомнительна. Не просто сомнительная, а супер подозрительная.

Я считаю, что именно здесь ключ к победе Иржи. Но, зная Иржи, он этого не сделает. Он не собирается просто бороться с ним. Он захочет повеселиться. Иржи захочет бить локтями, ногами… Перейра не всесторонне развитый боец. Он получил те поединки, которые были ему выгодны», – сказал Сехудо на своем YouTube-канале.

Прохазка и Перейра подерутся 11 ноября на турнире UFC 295 на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США. Бой пройдет за титул чемпиона в полутяжелом весе.