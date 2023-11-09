Махачев в следующем бою может провести защиту титула чемпиона UFC

Менеджер чемпиона UFC в легкой весовой категории Ислама Махачева Ризван Магомедов сообщил, что россиянин может провести защиту титула в следующем бою.

«Вряд ли победитель боя Эдвардс — Ковингтон будет готов драться в такой короткий срок. Скорее всего, Ислам будет защищать титул», — приводит слова Магомедова ТАСС.

Ранее Махачев поднялся на первое место в рейтинге лучших бойцов лиги вне зависимости от категории вскоре после того, как экс-чемпион в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) получил травму и не сможет принять участие в бою на UFC 295.

Махачев в реванше c Александром Волкановски (25-3) победил нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ. Всего на счету россиянина 25 побед и 1 поражение.