Камил Гаджиев — о бое Павловича и Аспиналла: «Думаю, Серега доберется до челюсти»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев в комментарии для «СЭ» дал финальный прогноз на бой между российским тяжеловесом Сергеем Павловичем и англичанином Томом Аспиналлем.

«Думаю, все-таки Серега доберется до челюсти Аспиналла, — сказал Гаджиев «СЭ». — Сейчас я мог бы сказать: «Или Аспиналл финиширует Павловича...». Но я же что-то одно должен сказать. Думаю, все-таки Серега победит. Все-таки сможет подобрать правильный ход событий для этого боя».

Павлович и Аспиналл подерутся на турнире UFC 295, который пройдет в ночь на 12 ноября в Нью-Йорке.