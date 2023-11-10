Россиянин Сергей Павлович и англичанин Том Аспиналл проведут поединок за звание временного чемпиона в тяжелом весе в рамках турнира UFC 295, который пройдет в ночь с 11 на 12 ноября в Нью-Йорке (США) на арене «Мэдисон сквер гарден». Их бой станет соглавным событием вечера.

Поединок Павлович — Аспиналл начнется примерно в 7.30 мск 12 ноября. «СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 295 с самыми интересными событиями противостояния россиянина и англичанина.

Правами на трансляции турниров UFC в России владеет холдинг «Матч». Канал «Матч Боец» начнет прямой эфир боев UFC 295 с прелимов в 2.30 12 ноября по московскому времени. Общедоступный федеральный канал «Матч ТВ» покажет основной кард с 6.00, также трансляция будет доступна (основной кард — бесплатно) на сайте matchtv.ru. Смотреть все турниры UFC в прямом эфире и записи можно также с помощью сервиса UFC Fight Pass.

На счету Павловича в ММА — 18 побед и одно поражение. Россиянин выступает в UFC с 2018 года. До UFC боец выступал в промоушене Fight Nights Global, где завоевал пояс чемпиона тяжелого веса.

У 30-летнего Аспиналла в профессиональных ММА — 13 побед и три поражения. Британский тяжеловес выступает в UFC с июля 2020 года.

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