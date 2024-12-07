Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 07:30

Шавкат Рахмонов против Иэна Мачадо Гэрри: время начала трансляции боя UFC 310

Шавкат Рахмонов и Иэн Мачадо Гэрри подерутся на турнире UFC 310
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Шавкат Рахмонов.
Фото Global Look Press

Шавкат Рахмонов из Казахстана и Иэн Мачадо Гэрри из Ирландии проведут бой в полусреднем весе в главном карде турнира UFC 310 в воскресенье, 8 декабря. Схватка станет соглавным событием шоу в Лас-Вегасе и начнется около 7.00 по московскому времени.

В прямом эфире поединок Рахмонова и Гэрри будут показывать телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец», сайт matchtv.ru, онлайн-платформа UFC Fight Pass, стриминговые сервисы «Okko» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала).

Рахмонову — 30 лет, он провел 18 поединков в профессиональных ММА и одержал досрочные победы в каждом из них. В декабре 2023 года Шавкат выиграл поединок у Стивена Томпсона.

Гэрри — 27 лет, в его профессиональном рекорде 15 побед в 15 поединках. В июне Мачадо победил Майкла Пэйджа.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 310, а его результаты можно также отслеживать в нашем матч-центре ММА и ленте новостей UFC.

Иэн Мачадо Гэрри
Шавкат Рахмонов
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
TASR узнал о намерении Словакии сократить поддержку украинских беженцев
NYT сообщила о начале эвакуации иранских военных из Сирии
Врач Виноградов рассказал о признаках инсульта
Минимум шайб, море буллитов и героический вечер Абрамова. Что произошло в матче «Торпедо» – ЦСКА
Шесть дуэлей взглядов между Фьюри и Усиком. Как два лучших тяжеловеса устраивали шоу
Биография Умара Нурмагомедова: непобедимый боец UFC идет за титулом
Популярное видео
Леонтьев развеивает слухи: как живет «Нефтехимик». Спецрепортаж Шевченко
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Крылья Советов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Химки»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Оренбург»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Сергея Звягина и Антона Курьянова уволили из «Авангарда»
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Кто такой Ги Буше, контракт Ткачева, «Спартак» и Голдобин
Алексей Кудашов объясняет последние ходы «Динамо»
«Юта» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Гол вратаря Лещука принес «Динамо» ничью в Грозном: видео
«Чикаго» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Победа «Крыльев» над «Зенитом», дубль Угальде «Краснодару»: видео голов дня
«Торпедо» — «Тюмень»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Урал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Александр Волков против Сирила Гана: время начала трансляции боя UFC 310

Махачев — о возможном поединке с Топурией: «Я устал давать шансы маленьким парням, мне нужен второй пояс»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости