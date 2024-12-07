Тактаров может провести бой 21 декабря в Ингушетии

Президент организации National Fighting League Гилани Калиматов сообщил, что победитель Гран-при Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров может провести бой в Ингушетии 21 декабря.

«Мы предлагаем Олегу Тактарову показать себя в деле. Это может быть и выставочный бой, все-таки возраст. Мы готовы подобрать ему равносильного оппонента», — сказал Калиматов ТАСС.

Тактарову 57 лет. Последний бой он провел в 2023 году по правилам бокса против Джеффа Монсона. В бою Тактаров проиграл Монсону решением судей.