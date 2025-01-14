Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 09:00

Футболист Гоцук отдает предпочтение Махачеву в бою с Царукяном

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего поединка между россиянином Исламом Махачевым и бойцом российско-армянского происхождения Арманом Царукяном.

«Хотел бы, чтобы этот бой состоялся. Все-таки такой пожар... Я нейтральный зритель, интересно будет посмотреть поединок столь мощных бойцов. Отдам свое предпочтение в пользу Махачева. Мне всегда нравилась модель поведения Хабиба и Ислама в клетке и в медиа. Махачева считаю наследником Хабиба, он побеждает всех в похожем стиле», — сказал Гоцук «СЭ».

Умар Нурмагомедов, Ислам Махачев, Арман Царукян, Мераб Двалишвили. Махачев против Царукяна, Умар против Двалишвили: основная информация о UFC 311 (кард боев, кто фаворит, где смотреть)

Бой Махачева (26-1) и Царукяна (22-3) пройдет на турнире UFC 311 в Инглвуде (США) в ночь с 18 на 19 января по московскому времени. В их первом поединке, который состоялся в апреле 2019 года, Махачев одержал победу единогласным решением судей.

В соглавном событии UFC 311 россиянин Умар Нурмагомедов (18-0) встретится с чемпионом в легчайшем весе американцем грузинского происхождения Мерабом Двалишвили (18-4).

Дарик Агаларов

Кирилл Гоцук
UFC 311
Арман Царукян
Ислам Махачев
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
В Махачкале выявили причинившую ущерб более чем в 180 млн рублей майнинг-ферму
Вильфанд пообещал теплую погоду в России до конца января
Радулов рвал и плевался, в раздевалке СКА «лужи крови». Что произошло в КХЛ
Легенда футбола Буффон женился во второй раз в 2024 году
Чемпионка Украины по гребле сбежала в Россию после призыва в нацгвардию
SVT сообщил о повреждении еще одного подводного кабеля в Балтийском море
Популярное видео
Деанджело убрали в запас в матче с «Динамо»
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Почему «Авангард» стал так много забивать
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Ларионов сдержал обещание и Кубок Дружбы в Туле
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Неужели Россия сыграет на ближайшем ЧМ?
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» может не попасть в плей-офф
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Ислам Махачев vs Арман Царукян и Умар Нурмагомедов vs Мераб Двалишвили: два титульных боя UFC 311
«Умар может побить Мераба во всех аспектах». Что говорят эксперты о бое Двалишвили — Нурмагомедов
Ислам Махачев против Армана Царукяна: во сколько начнется бой UFC 311
Умар Нурмагомедов против Мераба Двалишвили: во сколько начнется бой UFC 311
UFC 311 пройдет в ночь с 18 на 19 января
Иржи Прохазка против Джамала Хилла: во сколько начнется бой UFC 311
Тагир Уланбеков против Клейтона Карпентера: во сколько начнется бой UFC 311
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Ислам Махачев против Армана Царукяна: во сколько начнется бой UFC 311

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости