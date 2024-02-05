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5 февраля, 14:35

Денис Лебедев — о бое Бетербиева и Бивола: «Печально, что сойдутся оба наших представителя»

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион мира в крузервейте Денис Лебедев (32-3) отреагировал на потенциальный поединок между чемпионом WBA и IBO в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (22-0) и чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (20-0).

«Конечно, отчасти печально, что в поединке сойдутся оба наших представителя, но, с другой стороны, радует, что у нас в России будет абсолютный чемпион. Ведь до этого времени этим мог похвастаться только Константин Цзю. Я тоже хотел повторить этот путь, но не получилось. Но сейчас у кого-то из ребят это точно получится, поединок состоится и будет выявлен новый абсолютный чемпион», — сказал Лебедев RT.

Бетербиев и Бивол должны подраться 1 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Официально бой еще не анонсирован.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1268113-lebedev-bivol-beterbiev
Денис Лебедев
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