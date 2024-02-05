Турки Алалших назвал следующего соперника Энтони Джошуа

Саудовский советник при королевском дворе в ранге министра и нынешний председатель Главного управления развлечений в Саудовской Аравии Турки Алалших заявил, что экс-чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (27-3) в случае победы над экс-чемпионом UFC в тяжелом весе Франсисом Нганну (0-1) подерется с хорватским супертяжеловесом Филипом Хрговичем (17-0).

«Открою вам секрет. Если Нганну победит Джошуа, то его будет ждать реванш с Фьюри. Если победит Джошуа, а он вряд ли захочет ждать победителя боя Фьюри и Усика, то его ждет бой против Филипа Хрговича. Возможно, получится устроить между ними поединок», — сказал Алалших в интервью SBN.

Джошуа и Нганну подерутся 9 марта на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.