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5 февраля, 15:30

Камил Гаджиев: «Шлеменко никогда не попадет в UFC»

Давид Хачатрян
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Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал слова экс-чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко (64-15), который заявил, что мог бы победить бойцов UFC.

«Саня Шлеменко считает, что его никогда не подпишут в UFC, потому что он слишком опытный, может одерживать победы. Говорить Саня сейчас может все что угодно, потому что действительно этого никогда не произойдет, — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале. — Вот я бы посмотрел на пикового Саню Шлеменко в UFC, когда он был чемпионом Bellator. Вот это был прям момент, прям интереснейший. Но там что-то пошло не так, и Саня, получается, вернулся в Россию, выступает здесь. Но я согласен с тем, что он на тот момент 100 процентов навел бы шороха в среднем дивизионе или даже в полусреднем».

Шлеменко в прошлом бою победил Александра Илича (15-6) техническим нокаутом в первом раунде. Реванш состоялся 15 декабря 2023-го в Екатеринбурге в турнире RCC 17.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1yJb6rjfEME
Александр Шлеменко
Камил Гаджиев
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