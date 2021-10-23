«Федор поманил меня к себе, и мы начали имитировать бой в лобби». Воспоминания иностранцев о Емельяненко

Сегодня вечером Последний Император проведет 47-й бой в профессиональной карьере — против Тимоти Джонсона на турнире Bellator 269.

Федор Емельяненко, Россия, 45 лет. Тяжелый вес.

Статистика в ММА: 39 побед, 6 поражений, 1 бой признан несостоявшимся.

Джейкоб Стич Дюран, легендарный катмен, работал с Федором в Pride:

— Федор дрался, по-моему, с Марком Хантом (31 декабря 2006 года, Емельяненко победил болевым приемом на руку. — Прим. «СЭ»), у него был сломан большой палец на руке. Меня подозвал промоутер и спросил, могу ли я забинтовать Федору руки. Я ответил: «Конечно». И пошел к нему в раздевалку. Российские, советские бойцы отличаются от американцев — они не такие шумные. А я люблю разговаривать с бойцами, когда бинтую их. Мне хочется прочувствовать их. И я бинтую Федора, а он ничего не говорит. Пытаюсь разговорить его, но он молчит, просто разжимает и сжимает кулак. Наконец забинтовал его, спрашиваю: «Федор, ну как руки?»

Он разжал кулак, сжал. Говорит: «Супер. Супер». Это все, что он сказал. Я буквально выпорхнул из раздевалки в восторге, что Федору понравилась моя работа. Потом бои закончились, он выиграл, я выхожу с арены, иду к автобусу вместе с командой Джоша Барнетта. Федор увидел меня, подошел и позвал нас всех выпить водки. Мы выпили, и с тех пор я всегда бинтовал и его, и Александра, если он дрался.

А однажды — это была наша последняя встреча перед тем, как я покинул Bellator — я заселяюсь в отель, только прибыл из аэропорта. Федор стоит в лобби со своей командой, вдруг увидел меня и подходит. Говорит: «Стич, у меня для тебя олимпийка». Он отправил парня наверх и подарил мне вот такую олимпийку. Видите, она именная — сзади и спереди написано Stitch. Но не это главное, а главное то, что, находясь у себя в России, он думал обо мне. Это особенный момент, такое не купишь за деньги. Такое можно только заслужить. (Источник — интервью RT.)

Джош Томпсон, английский боец ММА, выступал в Pride c 2004 по 2007 год:

— На турнире Pride Shockwave 2006 я победил Йошиду и вернулся в отель. Я не хотел праздновать победу, так как сил на это у меня уже не было. Когда я вошел, Федор стоял в центре лобби, покачиваясь из стороны в сторону. Когда я пошел в сторону двери, он выпрямился и посмотрел на меня. Я начал переступать с ноги на ногу. Увидев это, он расхохотался и поманил меня к себе. Когда я подошел к нему, он легонько схватил меня, и мы начали имитировать бой. Мы просто дурачились, но я бы солгал, если бы не сказал, что маленькая часть меня молилась, чтобы он не был в хлам пьяный, чтобы под воздействием алкоголя ему не сорвало крышу и он не бросил бы меня в стиле самбо на холодный твердый пол лобби. По правде говоря, я проверял пол во время имитации боя, краем глаза искал мягкую поверхность, на которую я мог бы упасть в случае, если бы что-то пошло не так.

После того как мы прекратили имитировать бой, Федор позвал меня к столу, который находился в своего рода гостиной с диванами и стульями. Мы сели вокруг кофейного столика. Я поздоровался с остальными. Все они были русскими, которые не говорили по-английски, — кроме менеджера Федора Вадима Финкельштейна. Федор взял спортивную сумку и положил ее на кофейный столик перед всеми нами. По звону стекла я понял, что тренировочной экипировки в сумке нет. Пара его русских приятелей пошли за стаканами, а Федор начал доставать из сумки бутылки. Мне показалось странным, что ни на одной из этих бутылок не было этикеток. Они напоминали бутылки, которые можно купить в аптеке.

Когда Федор доставал все эти бутылки разных форм и размеров, можно было определить, какие из них были самыми крепкими (или любимыми), по вздохам и аплодисментам. Потом Федор снова порылся в сумке и достал квадратную бутылку дымчатого темно-синего стекла с длинным узким горлышком. Его друзья на секунду замолчали, после чего стали восторженно вздыхать и аплодировать. Федор поднял эту бутылку, как будто это был чемпионский кубок, а затем обнял ее, как новорожденного ребенка, что вызвало смех.

Он наполнил один из стаканов. Жидкость была прозрачной, и Федор, проявив особую заботу, предложил мне выпить. Теперь все взгляды были прикованы к англичанину [имеет в виду себя], и я почувствовал, что участвую в каком-то эксперименте. Я увидел, насколько серьезно русские относятся к распитию алкогольных напитков. Я не хотел портить свою уличную репутацию, спрашивая, есть ли у них апельсиновый сок, чтобы смешать его с алкоголем. Я немного нервничал, поэтому представил, что-то, что было в стакане, — это «секретный эликсир, который сделал Федора великим». С этими мыслями я одним махом выпил алкоголь. Имейте в виду, что это была не рюмка, это был стакан нормального размера, наполненный наполовину. Когда содержимое стакана наполнило мой рот, мой язык отпрянул и стал искать, куда бы спрятаться. Жжение, которое я почувствовал во рту, затем в горле, затем в груди, было ошеломляющим, но я англичанин, и мы тоже гордимся своей способностью выпивать, и даже если бы это был бензин, я бы все равно выпил — не только ради собственной чести, но и ради чести Англии!

Я со стуком поставил свой стакан и далее наклонил его, подразумевая, что хочу продолжить пить... Но на самом деле это было последним, чего я хотел. Моим новым русским друзьям это понравилось. Федор рассмеялся и налил мне еще один здоровый стакан этого дьявольского напитка.

Джош Барнетт зашел в нашу питейную зону — на турнире он дрался с Большим Ногом, уступив ему судейским решением. Джош и Федор поговорили, уладили некоторые проблемы, которые у них были накануне, и в процессе поняли, что на самом деле очень хорошо ладят. Федор относился к Барнетту как к брату. Он пододвинул ему стул и налил выпить. Я был доволен этим, так как это означало, что у русских появился новый человек с Запада для экспериментов, плюс это дало мне минуту, чтобы собраться с мыслями. Это было необходимо, так как-то, что я выпил ранее, текло по моим венам и заставляло меня часто моргать! Я разговаривал с разными людьми в течение 30 минут или около того. Сейчас это кажется мне странным, так как там были только три человека, которые говорили по-английски, включая меня!

Я все еще чувствовал себя очень уставшим. Плюс на следующее утро я должен был улететь домой — рейс был ранним. Я поставил перед собой цель: вернуться в номер. Я начал прощаться с друзьями Федора, но тут он показал на мой стакан, к которому я не притрагивался уже полчаса — с тех пор как выпил. Я умоляюще посмотрел на Федора, а он просто взял, поднял свой стакан и опрокинул его. Пришлось взять стакан и мне. Я чокнулся с Федором и снова выпил эту нечестивую жидкость. Ощущение было, будто во мне тушат горячие угли. Я подумал, что, пока буду спать, моя печень напишет мне записку, что больше не может терпеть такое насилие. Потом Федор попробовал заставить меня выпить еще раз, но я попрощался с ним и побрел в номер.

Я уверен, что это событие, которое я назвал «русским испытанием скипидаром», не имело для Федора большого значения. Сомневаюсь, что он помнит его. Зато это было большое событие для меня. Я рад, что со мной случилась такая история, и ценю, что Федор нашел время, чтобы повеселиться вместе со мной. (Источник — блог Томпсона Colossal Concern.)

Фрэнк Тригг, бывший американский боец ММА, выступал в Pride (1999, 2007):

— Многие из моих историй — это странные вещи с афтерпати. Когда я ездил в Японию, то все время видел там Джейка Шилдса, Гилберта Мелендеса. Странно, что я был в чужой стране со всеми этими американцами. Но самым интересным было пить водку с Федором. Так вот, мы сидим компанией в баре отеля, разговариваем, прекрасно проводим время, и тут я внезапно понимаю, что этот увалень (в оригинале Тригг сказал fool — очевидно, без злого умысла. — Прим. «СЭ») говорит по-английски. Я подумал: «Да ладно, чувак, ты действительно способен на это?» Без разницы, плохой это был английский или хороший, но он определенно понимает достаточно для того, чтобы с ним можно было поговорить. Он сказал: «Я не люблю это делать [говорить на английском на пресс-конференциях], потому что неудобно чувствую себя с микрофоном». И мы разговаривали с ним минут пять без переводчика. А потом он сказал: «Знаешь, что забавно?» «Что?» — спросил я. «Чем больше ты пьешь водки, тем лучше тебе кажется твой русский язык». Именно тогда я впервые начал понимать, как устроен этот мир. (Источник — Rebellion MMA Radio.)