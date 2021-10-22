«Чем занят после боя?» Федор неплох в английском: общался со звездами Pride и без проблем дал два интервью

Американцев понимает вообще легко.

Момент, когда Федор Емельяненко осек ведущего-переводчика, стал самым ярким на прошедшей в четверг пресс-конференции Bellator 269. Президенту Скотту Кокеру задали вопрос, он ответил, ведущий начал переводить, и тут Федор сказал: «Нет, вы ошибаетесь в переводе. Вы неправильно переводите. Простите. Таня, можешь перевести?» Таня — это Татьяна Святодумова, экскурсовод-переводчик, работает с Федором с 2007 года.

Емельяненко дал понять, что английский язык он понимает неплохо. С иностранными журналистами Федор почти всегда общается через переводчика, но на самом деле и сам вполне способен изъясниться на английском.

Вот его беседа с Кевином Рэнделманом после турнира Pride Critical Countdown, который состоялся 20 июня 2004 года в Сайтаме (Япония). Емельяненко тогда победил болевым приемом в первом раунде, а после поединка зашел в раздевалку американца. Они обнялись, а затем заговорили на английском.

Федор: — Что ты будешь делать после боя?

Рэнделман: — Сегодня?

Федор: — Да.

Рэнделман: (Машет головой.)

Федор: — Не знаешь?

Рэнделман: — А что будешь делать ты? Может быть, пиво?

Федор: — No beer.

Рэнделман: — No drink?

Федор: — Drink — yes.

Рэнделман: — Водка?!

Федор: (Улыбается и кивает головой.)

Рэнделман: — No vodka! Beer!

Федор: (Показывает на грудь и разводит руками, изображая, что от пива толстеют.)

Рэнделман: — Я хочу выпить с тобой!

Федор: — Дай запишу твой телефон.

К тому моменту Федор дрался в Японии 3,5 года. При этом обычно он приезжал туда где-то за неделю до боя, а потом довольно быстро уезжал. При этом Емельяненко периодически ездил на сборы в Нидерланды, где местное население свободно говорит на английском.

А вот такую историю бывший боец UFC и Pride Фрэнк Тригг рассказал Rebellion MMA Radio в 2012-м:

«Многие из моих историй — это странные вещи с афтерпати, — сказал Тригг. — Когда я ездил в Японию, то все время видел там Джейка Шилдса, Гилберта Мелендеса. Странно, что я был в чужой стране со всеми этими американцами. Но самым интересным было пить водку с Федором. Так вот, мы сидим компанией в баре отеля, разговариваем, прекрасно проводим время, и тут я внезапно понимаю, что этот увалень (в оригинале Тригг сказал fool — очевидно, без злого умысла. — Прим. «СЭ») говорит по-английски. Я подумал: «Да ладно, чувак, ты действительно способен на это?» Без разницы, плохой это был английский или хороший, но он определенно понимает достаточно для того, чтобы с ним можно было поговорить. Он сказал: «Я не люблю это делать (говорить на английском на пресс-конференциях. — Прим. «СЭ»), потому что неудобно чувствую себя с микрофоном». И мы разговаривали с ним минут пять без переводчика. А потом он сказал: «Знаешь, что забавно?» «Что?» — спросил я. «Чем больше ты пьешь водки, тем лучше тебе кажется твой русский язык». Именно тогда я впервые начал понимать, как устроен этот мир».

Легендарный катмен Джейкоб «Ститч» Дюран в интервью MMA Junkie Radio в 2017-м вспомнил о телефонном разговоре с Емельяненко, во время которого староосколец уверенно общался на английском. Дюран неоднократно бинтовал руки Федору — например, перед его знаменитым боем с Мирко Филиповичем в 2005-м.

«Мне позвонил Джерри Миллен, советник Федора, и спросил, собираюсь ли я быть в Сан-Хосе, — рассказал Дюран. — Я ответил: «Да, конечно». И он сказал: «Постой, кое-кто хочет поговорить с тобой». Это был Федор. Он взял трубку и такой: «Привет, как дела?» Он говорит по-английски, верите вы в это или нет. Может быть, только со мной и больше ни с кем».

Наконец, в сентябре 2015 года Федор приехал на турнир Bellator и там дал целых два интервью без переводчика — Sherdog и MMA Fighting. Емельяненко правильно понял все вопросы, кроме одного, и на все самостоятельно ответил. Это стоит посмотреть.