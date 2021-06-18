Завуров нокаутировал Тирлони в первом раунде главного события EFC 37

Шамиль Завуров в главном событии EFC 37 в Алматы победил техническим нокаутом в первом раунде Рикардо Тирлони.

Это 40-я победа в карьере Завурова, который по совместительству является президентом организации. Всего на счету Завурова 47 поединков, из которых в шести он проиграл и один бой завершился вничью.

38-летний Тирлони — бывший боец ведущих промоушенов таких, как Bellator и Brave FC. На счету бразильца 24 победы и 10 поражений.