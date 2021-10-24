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Веттори победил Косту в главном поединке UFC Fight Night

02:10
Марвин Веттори (справа) против Паулу Косты. Фото Twitter
Марвин Веттори (справа) против Паулу Косты. Фото Twitter
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Итальянский боец ММА Марвин Веттори победил бразильца Паулу Косту в главном поединке турнира UFC Fight Night в Лас-Вегасе (США).

Бой завершился победой Веттори единогласным решением судей (48-46, 48-46, 48-46). Поединок прошел в полутяжелой весовой категории, так как Коста не уложился ни в рамки среднего веса, ни в промежуточную категорию. При этом бразилец выплатит штраф в пользу Веттори в размере 20 процентов своего гонорара за бой, так как не смог сделать вес.

28-летний Марвин Веттори одержал 18 побед в ММА при пяти поражениях и одной ничьей. У 30-летнего Паулу Косты 13 побед и два поражения.

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Евгений Петров все материалы автора
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