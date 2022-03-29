Монсон — об отстранении российских спортсменов: «Они могут либо дуться, либо использовать время для тренировок»
Монсон высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований
Ветеран ММА Джефф Монсон прокомментировал «СЭ» ситуацию с отстранением российских спортсменов от международных соревнований.
«От России зависит, повредит ли это спорту в России или нет. Да, многие возможности для соревнований точно будут потеряны. Российские спортсмены могут либо дуться, либо использовать это время для тренировок, улучшения спортивных сооружений и популяризации спорта среди молодежи. Каждый вызов представляет собой новую возможность», — сказал Монсон «СЭ».
Напомним, что исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) призвал международные спортивные федерации отстранить спортсменов из России и Белоруссии от официальных соревнований.
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