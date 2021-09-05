Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Хабиб — о бое с Конором: «Голодного орла выпустили на охоту, он кружит и высматривает: «Где эта мышь?»»

16:40
Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram
Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram
Теги:

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился воспоминаниями о дне боя с Конором Макгрегором в октябре 2018 года.

«В день боя с утра я был очень счастлив, — говорит Нурмагомедов на ютуб-канале iAmTheBay. — Думал: «Наконец-то, я доберусь до него. Поймаю его». Знаете, это как очень голодного орла держат-держат-держат руками и, наконец, отпускают на охоту. Он взлетает, кружит, высматривает: «Так, хорошо, где прячется эта мышь?».

Я был очень счастлив. Помню, во время кэмпа я постоянно думал: «Хоть бы не было травмы». До этого у меня было несколько операций, спина болела весь кэмп, была вероятность травмы, я беспокоился. И, наконец, я сделал вес, проснулся утром в день боя, немного потренировался, снова поспал, потом встал и сказал себе: «Через пару часов я доберусь до него». Был очень, очень счастлив. Но он — нет. Когда мы зашли в клетку, я увидел, что он отводит глаза, что ему некомфортно.

А потом Херб Дин, честно говоря, просто спас ему жизнь. 100%. Представьте, если бы там не было Херба Дина. Что бы случилось? Он бы погиб. Он стучал, но я крепко держал его, Хербу Дину пришлось отдирать его от меня рывком».

Нурмагомедов финишировал Макгрегора ущемлением шеи в 4-м раунде.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Никита Горшенин все материалы автора

Читайте также

Россия — Финляндия, мужской ЧЕ по волейболу: где смотреть и во сколько начало
Снятая за скандал с рейса Москва–Анталья россиянка рассказала свою версию произошедшего
Выпавший из окна оренбуржец упал в сантиметрах от семьи с детьми (18+)
Лайма Вайкуле рассказала, почему у нее нет детей
Польза и вред грибов для организма, как выбирать грибы в магазине
vs
1
Офсайд