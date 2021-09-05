Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился воспоминаниями о дне боя с Конором Макгрегором в октябре 2018 года.

«В день боя с утра я был очень счастлив, — говорит Нурмагомедов на ютуб-канале iAmTheBay. — Думал: «Наконец-то, я доберусь до него. Поймаю его». Знаете, это как очень голодного орла держат-держат-держат руками и, наконец, отпускают на охоту. Он взлетает, кружит, высматривает: «Так, хорошо, где прячется эта мышь?».

Я был очень счастлив. Помню, во время кэмпа я постоянно думал: «Хоть бы не было травмы». До этого у меня было несколько операций, спина болела весь кэмп, была вероятность травмы, я беспокоился. И, наконец, я сделал вес, проснулся утром в день боя, немного потренировался, снова поспал, потом встал и сказал себе: «Через пару часов я доберусь до него». Был очень, очень счастлив. Но он — нет. Когда мы зашли в клетку, я увидел, что он отводит глаза, что ему некомфортно.

А потом Херб Дин, честно говоря, просто спас ему жизнь. 100%. Представьте, если бы там не было Херба Дина. Что бы случилось? Он бы погиб. Он стучал, но я крепко держал его, Хербу Дину пришлось отдирать его от меня рывком » .