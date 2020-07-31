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Тимур Валиев не сможет выступить на турнире UFC из-за проблем с документами

09:47

Российский боец ММА Тимур Валиев не сможет выступить на турнире UFC Fight Night, который запланирован на 2 августа, из-за проблем с визовыми документами.

— Вовремя не пришла петиция, — цитирует ТАСС Валиева.

30-летний боец добавил, что в ближайшее время проблема решится, и он сможет дебютировать в организации.

Валиев должен был провести поединок против Джамала Эммерса в полулегком весе (65,8 кг).

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9092471

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