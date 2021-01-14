Стала известна дата следующего боя Расула Мирзаева

Президент АСА Алексей Яценко сообщил дату следующего боя российского бойца ММА Расула Мирзаева.

«Расул Мирзаев 26 февраля проведет бой против казахстанского бойца Нурбергена Шарипова. Бой в легчайшей весовой категории пройдет на турнире ACA 118», — приводит пресс-служба организации слова Яценко.

Предыдущий бой Мирзаев провел в марте 2020 года. Он уступил Арману Оспанову техническим нокаутом в рамках поединка на турнире АСА 105. Шарипов дебютировал в ACA в сентябре 2020, победив Тамерлана Кулаева.