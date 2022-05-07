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Сегодня, 23:00

Майкл Чендлер — Тони Фергюсон: во сколько начало и где смотреть трансляцию боя

Майкл Чендлер и Тони Фергюсон сразятся на турнире UFC 274
Галина Глазко
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Майкл Чендлер — Тони Фергюсон.
Фото USA Today Sports

В ночь с 7 на 8 мая в Фениксе, штат Аризона (США) на арене Footprint Center состоится турнир UFC 274, где в одном из поединков сразятся Майкл Чендлер (США) и Тони Фергюсон (США).

Основной кард начнется в 05.00 по московскому времени, а бой Майкл Чендлер — Тони Фергюсон — ориентировочно в 06.30-07.00.

Посмотреть трансляцию можно на телеканале UFC ТВ, а также на matchtv.ru.

38-летний Фергюсон провел в ММА 32 поединка, в которых одержал 26 побед (13 нокаутом) и потерпел 6 поражений. У 36-летнего Чендлера 29 боев (22 победы и 7 поражений).

Майкл Чендлер
Тони Фергюсон
UFC
ММА
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