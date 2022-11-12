Россиянин Раджабов выиграл в финале Кубка Содружества в категории до 65,8 кг

В финале Кубка Содружества в категории до 65,8 кг Рамазан Раджабов одолел Абдуллу Абдуллаева.

Поединок продлился три раунда по три минуты и завершился единогласным решением судей. Победитель, которого наградили 70 тысячами рублей, представляет Москву. Абдуллаев выступает за Ханты-Мансийский автономный округ, он получил 50 тысяч за второе место.

Кубок Содружества по ММА среди любителей проходил с 10 по 12 ноября в Ханты-Мансийске.